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وزير النقل يناقش خطة التشغيل الآمن للسكة الحديد

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وزير النقل يناقش خطة التشغيل الآمن للسكة الحديد وزير النقل يناقش خطة التشغيل الآمن للسكة الحديد

22 مارس 2016 | 1:31 مساءً

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، بأن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل عقد اجتماعًا حضره المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لتحقيق التشغيل الآمن.
> وقال بيان للوزارة على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، إن الاجتماع  بدأ  بعرض تقديمي لأليات التشغيل الآمن وكثافة القطارات علي جميع الخطوط ، وخطة الصيانة في السكه الحديد (صيانة العربات – صيانة الجرارات) ، وخطة تجهيز سكة آمنة وأشارات منتظمة وبرامج قطاع السلامة والجودة ، وخطة الفحص الدوري للقطارات .
> واضاف إبراهيم أن “الجيوشي” أكد أن استراتيجية الوزارة الخاصة بالسكه الحديد ترتكز علي تحقيق التشغيل الآمن للمنظومة وتقديم خدمه مميزة للراكب في هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا مؤكدا على أهمية الصيانة الدورية للقطارات والمحطات وعلى ضرورة انتظام جداول التشغيل.

2016-03-22

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