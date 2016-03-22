ضبط تشكيل عصابى سرق 15 شقة سكنية بالطالبية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على 4 أشخاص وجميعهم مقيمون بالقليوبية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الأمن من ضبط أفراد التشكيل، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 15 حادث سرقة مساكن (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية ـ أجهزة كهربائية – هواتف محمولة ـ أجهزة لاب توب"، وأرشد المتهمين عن أماكن ارتكابهم الحوادث، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة.- تاجر يقتل عاطلا بسبب إحضاره ساقطة لممارسة الرذيلة معها فى الطالبية
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