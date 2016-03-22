ضبط تشكيل عصابى سرق 15 شقة سكنية بالطالبية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على 4 أشخاص وجميعهم مقيمون بالقليوبية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الأمن من ضبط أفراد التشكيل، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 15 حادث سرقة مساكن (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية ـ أجهزة كهربائية – هواتف محمولة ـ أجهزة لاب توب"، وأرشد المتهمين عن أماكن ارتكابهم الحوادث، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة.

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