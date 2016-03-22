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مختار: طموح الاتحاد في الكأس؟ ' سرقة حلال '

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مختار: طموح الاتحاد في الكأس؟ ' سرقة حلال ' مختار: طموح الاتحاد في الكأس؟ ' سرقة حلال '

يتطلع مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري لقيادة فريقه نحو الأدوار المتقدمة في كأس مصر هذا الموسم، حسب تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة.

وتولى مختار مسئولية الاتحاد منذ أسبوعين، وقاد الفريق للفوز على الإسماعيلي 1-0 في الدوري الممتاز.

وقال المدرب المخضرم "الفوز على الدراويش له تأثير كبير على الجهاز الفني واللاعبين، ونتمنى الفوز على أسوان في دور الـ32 في الكأس للحصول على دفعة معنوية جديدة".

وحول إمكانية تتويج الاتحاد بلقب الكأس، رد نجم الأهلي السابق "كل شيء وارد في كرة القدم، وأتمنى أن نقطع شوطا كبيرا في البطولة، ونصل للأدوار النهائية".

وأضاف ضاحكا "بطولة الكأس مليئة بالسرقات، وأتمنى الحصول على سرقة حلال".

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري سبق له الفوز بلقب كأس مصر 6 مرات، أعوام 1926 و1936 و1948 و1963 و1973 و1976.

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