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محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق والكبارى العلوية والمشاة بالمحافظة

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محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق والكبارى العلوية والمشاة بالمحافظة محافظ قنا يتفقد أعمال إعادة رصف الطرق والكبارى العلوية والمشاة بالمحافظة
تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال رصف طريق نجوع الحميدات بطول 6 كم بتكلفة مالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، كما تفقد أعمال إعادة رصف طريق أسوان الشرقى الزراعى من منطقة كمين البياضية وحتى كوبرى المعنا بطول 4 كيلو، بتكلفة مالية 8 ملايين و600 ألف جنيه، وتابع سير أعمال الرصف بمنطقة حوض 10.

وتفقد محافظ قنا أعمال إعادة تأهيل كوبرى السكة الحديد، والتى تجرى باتجاه المحطة – ميدان سيدى عبد الرحيم القنائى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من صب الأرضيات الخراسانية طبقا للمواصفات القياسية فى إنشاء الكبارى، مشددا على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة وورديات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، نظرا لأهمية الكوبرى فى إحداث سيولة مرورية بشوارع مدينة قنا.

كما تابع الهجان أعمال التشطيبات النهائية بكوبرى عبور المشاة العلوى بمنطقة الشيخ يونس بمدينة قنا، والذى تم تجهيزه بسلالم متحركة لسهولة تنقل المواطنين، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للكوبرى بلغت 11 مليون جنيه، وسيتم افتتاح الكوبرى فى الأيام القليلة القادمة.

وأضاف "الهجان" أن هذا يأتى فى إطار اهتمام محافظة قنا برفع كفاءة البنية التحتية وحرص الدولة على تقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطن .

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (1)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (2)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (3)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (4)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (5)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (6)

محافظ قنا يتفقد اعمال رصف طريق نجوع الحميدات (7)


>- تشكيل لجنة لحصر المبانى المخالفة بطريق "قنا - دشنا" الزراعى تمهيدا لإزالتها
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