الإذاعية مي حلمي تنضم إلى راديو 9090

كتبت – إنجي لطفي

تعاقدت مؤسسة “دي ميديا” المالكة لإذاعة 9090، الثلاثاء، مع الإذاعية مي حلمي، لتنضم إلى فريق عمل 9090.

وحضر توقيع العقد الإذاعي طارق أبو السعود، رئيس الإذاعة.

ومن المقرر أن تقوم الإذاعة بتحضير برنامج جديد لـ”مي”، في الخريطة البرامجية التي يتم إعدادها حاليًا، والتي ستطلق بداية أبريل القادم.

وجاء ذلك في إطار دعم الإذاعة للمواهب الإعلامية الجديدة.

وقالت الإذاعية مي حلمي، إنها سعيدة بانضمامها إلى إذاعة 9090، وذلك لجودة البرامج التي تقدمها الشبكة من خلال المحتوى والمضمون.

كما قالت إنها تتوجه بالشكر إلى طارق أبو السعود، رئيس الشبكة، على دعمه لها خلال هذه الفترة.