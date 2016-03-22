ديبالا: أخيرا سألعب بجانب ميسي.. ومعجب بما يقدمه رونالدو

أبدى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس سعادته باللعب بجانب ليونيل ميسي نجم برشلونة بمنتخب الأرجنتين أخيرا وذلك ضد تشيلي وبوليفيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره التشيلي يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمريكا الجنوبية، ثم يواجه بوليفيا يوم الثلاثاء.

وفي تصريحات نقلتها شبكة (ESPN) للاعب يوفنتوس "أن يتحدث لاعبي المفضل ومثلي الأعلى ميسي عني بتلك الطريقة، فهو يجعلني فخورا".

وأضاف "حينما لعبت للمنتخب الوطني، كان ميسي مصابا، وإن سار كل شيء على ما يرام سأحصل على فرصة التعارف عليه واللعب بجانبه، برشلونة لديه أفضل لاعبين في العالم حاليا، لا يوجد فريق لديه مهاجمين مثله".

كما أتم "رونالدو يظهر أنه لاعب كبير في كل مباراة، أنا معجب به لأنه منطقيا كل من يلعب في مركزه سيحب أن يسجل الأهداف مثلما يفعل".

ولم يلعب ميسي وديبالا سويا مع المنتخب في أي مباراة، إذ أن الأخير شارك ضد كولومبيا والبرازيل وباراجواي وغاب ميسي للإصابة.