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شريف إسماعيل لنائب رئيس البنك الدولى: اتخذنا إجراءات جريئة لتحقيق الإصلاح

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شريف إسماعيل لنائب رئيس البنك الدولى: اتخذنا إجراءات جريئة لتحقيق الإصلاح شريف إسماعيل لنائب رئيس البنك الدولى: اتخذنا إجراءات جريئة لتحقيق الإصلاح
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضرت اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل على أهمية التعاون الحالى بين والبنك الدولى للمضى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى مقدمتها قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى، معربا عن التطلع للمضى فى أسرع وقت فى تنفيذ كافة مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أشار إلى اتخاذ والبنك المركزى المصرى العديد من الإجراءات الجريئة التى تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى والمالى المنشود، موضحا أنه سيتم عرض برنامج الحكومة على البرلمان، والذى يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة فى المجالات التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى والوصول به إلى المعدلات الإيجابية المطلوبة.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ غانم تقدير البنك للخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية فى إطار الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، مشددا على أن البنك يقدم كل الدعم لتنفيذ الحكومة لبرنامجها الانمائى، مؤكدا حرصهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التمويل الميسر المتفق عليه بين الجانبين.

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