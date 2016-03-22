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"الرى" تشتكى شركات سياحة تستخدم خرائط تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان

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"الرى" تشتكى شركات سياحة تستخدم خرائط تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان "الرى" تشتكى شركات سياحة تستخدم خرائط تضع حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان
كشفت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور خالد المناوى، عن تلقى وزارة السياحة عدة شكاوى من وزير الرى عصام مغازى، تؤكد استخدام بعض الشركات السياحة لخرائط خاطئة تقوم بتضمين منطقتى حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية بالخطأ.

وطالبت الغرفة فى الإخطار المرسل للشركات العاملة فى السياحة الخارجية، باستخدام الخرائط الصحيحة والمعتمدة لجمهورية العربية من الهيئة العامة للمساحة والتى تبين وقوع منطقتى حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية.

19 نائبا يزورون حلايب وشلاتين للاستماع لمشاكل أبنائها وعرضها على البرلمان

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مصر 365

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