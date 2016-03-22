المتحدث العسكرى يعرض أغنية "أرض الكنانة" بالتزامن مع مؤتمر "وزراء دفاع الساحل والصحراء"

عرض العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، منذ قليل، أغنية بعنوان "أرض الكنانة" مترجمة باللغة الإنجليزية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء فى شرم الشيخ، الذى بدأ اليوم وينتهى فى 25 مارس الجارى.

الأغنية من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتعرض الدور الهام للقارة الأفريقية، والدعم المصرى الذى تقدمه للقارة السمراء وجهود مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، مصحوبة بلقطات فيديو من استعراضات للجيوش الأفريقية.

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