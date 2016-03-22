عارضتان ببدلة ستيلا مكارتني .. من الأجمل؟

في كل مرة يتكرر ظهور النجمات بنفس القطعة نلاحظ اختلاف أذواقهن وتنسيقاتهن، وفي هذه الحالة ارتدت كارلي كلوس Karlie Kloss وكيت أبتون Kate Upton بدلة سوداء موردة من ستيلا مكارتني StellaMcCartney، فتساءلنا: من منهما نسقتها أجمل من الأخرى؟

تتمتع العارضتان بجسم متناسق وقوام رشيق، ولكن لكل منهما جسم مختلف تماماً عن الأخرى، وهذا ما أعطى لكل منهما مظهراً مختلفاً بنفس البدلة، وفي إطلالة كارلي كلوس كان التنسيق بسيطاً وكلاسيكياً للغاية مع حذاء بسيط باللون الأسود ومكياج ناعم، أما في إطلالة كيت أبتون فشاهدنا تنسيقاً مختلفاً نوعاً ما، حيث قامت بوضع الجاكيت على كتفيها بدون ارتدائه، ورفعت شعرها بتسريحة مرفوعة، واعتمدت مكياجاً ناعماً بأحمر شفاه أحمر اللون وطلاء أظافر مطابق له، ثم أكملت إطلالتها بحذاء أسود.

شاهدي معنا إطلالة العارضتين، وأخبرينا من الأجمل برأيك؟