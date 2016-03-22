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البحرين تدين الاعتداءات الإرهابية ببروكسل

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البحرين تدين الاعتداءات الإرهابية ببروكسل البحرين تدين الاعتداءات الإرهابية ببروكسل

>أدانت مملكة البحرين اليوم /الثلاثاء/ التفجيرات الإرهابية، التى استهدفت مطار بروكسل ومحطة للمترو فى المدينة البلجيكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص .

وأكدت الخارجية البحرينية - فى بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - تضامن مملكة البحرين مع بلجيكا فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مهما كانت مصادره ودوافعه .

وأضافت أن الإرهاب أضحى خطراً داهماً على الأمن والاستقرار ومعرقلاً لجهود التنمية فى جميع دول العالم دون استثناء، وحثت على ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب بكل قوة وتضافر جهود المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بجميع صورها وأشكالها؛ بما يضمن اقتلاع تلك الآفة من جذورها وإزالة جميع مسبباتها والقضاء على كل الجماعات المتطرفة والإرهابية وتجفيف منابعه .
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