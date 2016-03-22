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بالصور.. نقل جثمان الخفير المذبوح فى سرقة بنك بنى عليم بالشرقية للمشرحة

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بالصور.. نقل جثمان الخفير المذبوح فى سرقة بنك بنى عليم بالشرقية للمشرحة بالصور.. نقل جثمان الخفير المذبوح فى سرقة بنك بنى عليم بالشرقية للمشرحة
صرحت نيابة أبو حماد بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بنقل جثمان "جمعة م س" 40 سنة خفير مدنى، تم ذبحه على يد مجهولين، لمقاومته لهم أثناء سرقتهم بنك التنمية والائتمان الزراعى، لمشرحة مستشفى الأحرار للتشريح.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتجمع العشرات من أهالى قرية عليم التابعة لمركز أبو حماد، أمام بنك التنمية بالقرية، وذبح الخفير المسئول عن تأمين البنك وسرقة الخزينة، ومن جانبه انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة.

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (1)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (2)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (3)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (4)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (5)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (6)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (7)

أهالى قرية عليم بمركز أبو حماد ينقلون جثمان الخفير المذبوح (8)
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