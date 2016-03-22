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ديلى ميل: حقنة جديدة تكافح الإيدز تستخدم مرة شهريا وتغنى عن الكبسولات

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ديلى ميل: حقنة جديدة تكافح الإيدز تستخدم مرة شهريا وتغنى عن الكبسولات ديلى ميل: حقنة جديدة تكافح الإيدز تستخدم مرة شهريا وتغنى عن الكبسولات
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحث حقنة للوقاية من الإصابة بمرض الإيدز الذى يسببه فيروس نقص المناعة البشرية HIV، وهو ما يُغنى عن الحاجة لتناول الكبسولات المضادة للمرض، والتى يحصل عليها الشخص المعرض للإصابة بالإيدز بمعدل مرتين خلال اليوم، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

وتوصل إلى هذه النتائج الرائعة فريق من الباحثين بكلية الطب – جامعة نورث كارولينا الأمريكية، وأثبتت التجارب التى أجروها أن تحضير العقار المضاد للإيدز "رالتيجرافيرraltegravir " فى شكل حقنة ممتدة المفعول يقى من مرض نقص المناعة المكتسبة حسبما أكدت التجارب التى أجريت على الحيوانات.

وكشفت النتائج أن الحصول على حقنة واحدة من عقار "رالتيجرافير" ممتد المفعول له نفس التأثير المناعى لتناول الكبسولات المضادة للمرض بمعدل مرتين يوميا وذلك بعد مرور أسبوعين من تناولين المستحضرين، وكما ثبت أن الحقنة تعمل لمدة شهر كامل وتساهم فى الوقاية من الإصابة بهذا المرض، والذى لم يتم التوصل إلى أى علاج نهائى له حتى الآن.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" خلال شهر مارس الجارى.


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