ضبط عامل نظافة وضع "سم فئران" لنجل طليقته انتقاما منها بالوايلى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء، من القبض على عامل نظافة، قام بخطف نجل طليقته وإطعامه كشرى يحتوى على مبيد حشرى "سم فئران" للانتقام منها بسبب خلافات نشبت بينهم بمنطقة الوايلى.

البداية كانت بورود بلاغ من "معتز.م" 29 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومراسل جريدة مستقلة، ومقيم عمارات الأوقاف دائرة قسم شرطة الأميرية، بعثوره على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فى حالة إعياء شديد وعدم تمكنه من التوصل لأهلية الطفل لصغر سنه فقام بنقله لمستشفى منشية البكرى ومنها تم تحويله لمركز السموم بمستشفى الدمرداش وأفاد تقريرها الطبى تناولة أطعمة ملوثة بمبيد حشرى.

تم وضع خطة بحث هادفة بالفحص تبين أن الطفل يدعى محمد.م 6 سنوات ومقيم مع والدته المدعوة "حنان.ط" 39 سنة ربة منزل ومقيمة شارع الجامع المنيب، وبإاستدعاء والدته تعرفت عليه وأفادت بتغيبه من مساء يوم الخميس الماضى، وعللت عدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة لقيامها بالبحث عنه وأضافت بأنها عقب وفاة والده تزوجت من المدعو "محمد.ع" 35 سنة عامل نظافة ومقيم حارة عثمان إسماعيل دائرة قسم شرطة الشرابية ثم انفصلت عنه لخلافات عائلية.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن طليق والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطة، وبمواجهته أقر بأنه عقب انفصاله عن والدة المجنى عليه قرر الانتقام منها حيث قام بشراء مبيد حشرى "سم فئران" وتوجه إلى العقار سكنها واستغل تواجد الطفل بمفردة امام العقار واصطحبه لأحد محال الكشرى كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق وقام بدس المبيد له وعقب انتهائه من تناوله وشعوره بحالة إعياء قام بتركه بمكان العثور عليه وفر هارباً، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.

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