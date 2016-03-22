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مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 قضية تموينة فى حملة مكبرة

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مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 قضية تموينة فى حملة مكبرة مباحث التموين بسوهاج تضبط 20 قضية تموينة فى حملة مكبرة
شنت إدارة مباحث بسوهاج حملة تموينية مكبرة أشرف عليها اللواء أحمد أبو الفتوح،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط "20" قضية تموينية من بينها "ضاحى.ح. م .م" 39 سنة مدير مسئول مصنع منظفات ومبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر ‏ويقيم دائرة مركز أخميم، لإدارته مصنعا بدون ترخيص وعدم وجود علامات وبيانات تجارية على المنتجات، و‏ضبط "56" جالون برسيل زنة الجالون 60 كيلو جراما بإجمالى "3" طن و360 كيلو جراما، و"1140" عبوة كلور زنة ‏العبوة 1000 جرام بإجمالى "1" طن و100 كيلو جرام منظف سائل بريل،"825" كيلو جرام صودا كاوية، ‏‏"750" كجم مسحوق زهرة،"750" كيلو جرام ملح طعام،و "600" كيلوجرام مسحوق رابسو، و"450" كيلو جرام دكستون منظف سائل، و"80" كيلو جرام سائل منظف ماكس،"12066" عبوة " معطر خوخ، معطر ياسمين، ‏سائل ليمون، كلور مبيض، منظف ماكس" تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

‏وتم ضبط "عقل . خ . ع" 40 سنة صاحب سوبر ماركت ويقيم دائرة مركز المراغة يبيع سجائر بأزيد من الأسعار المقررة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4266 جنح مركز المراغة لسنة 2016.

وتحرير ‏"6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية،"3" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، 3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و3 قضايا مخابز عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز،قضية إدارة منشأة بدون ترخيص .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. ‏

ضبط سلع غذائية و18 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

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مصر 365

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