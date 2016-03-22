تقرير - بايرن ميونيخ يتصدر سباق ضم عثمان ديمبيلي

أشار تقرير نشرته شبكة (ESPN) إلى أن بايرن ميونيخ أقرب من مانشستر سيتي في سباق ضم الموهوب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب رين.

وأوضح التقرير إلى أن جوسيب جوارديولا الذي سيتولى مهمة تدريب مانشستر سيتي بدأ من الموسم المقبل، قد حدد ديمبيلي كصفقة يجب على فريقه ضمه، وطلب من النادي الإنجليزي التحرك لضم الموهوب الفرنسي.

وشارك صاحب الـ18 عاما في 22 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات مع رين، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يكن سيتي فقط هو المهتم الوحيد باللاعب فهناك برشلونة ويوفنتوس وموناكو أيضا قد عبروا عن رغبتهم بضم ديمبيلي، لكن بايرن يتصدر سباق ضم اللاعب.

ويأمل بايرن ميونيخ في أن يضم اللاعب ويحسم الصفقة مبكرا، خاصة وأنه سيعرض اعارة ديمبيلي إلى رين خلال الموسم المقبل كجزء من الصفقة.

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