رسميا.. "FDA" تصدق على طرح حقنة جديدة لعلاج الجمرة الخبيثة

صدقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح دواء جديد لعلاج مرض الجمرة الخبيثة، والتى تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق "inhalational anthrax"، حيث يتنفس الإنسان الجراثيم الخاصة ببكتيريا "Bacillus anthracis".

ويعرف الدواء الجديد باسم أنثيم "Anthim" ويحتوى على المادة الفعالة أوبيلتو إكساكسيماب "obiltoxaximab"، وهو متوفر فى صورة حقنة يحصل عليها المريض جنبا إلى جنب مع بعض العقاقير المضادة للبكتيريا.

وأوضح التقرير المنشور بموقع المنظمة الأمريكية أن حقنة أنثيم تحتوى على أجسام مضادة أحادية النسيلة تعمل على تطهير السموم التى تفرزها بكتيريا "B. anthracis"، وهو ما يجعلها تنجح فى علاج المرض.

وتم التأكد من فاعلية الحقنة الجديدة ضد الجمرة الخبيثة عقب إجراء مجموعة عن التجارب على الحيوانات، حيث ساهم فى رفع معدلات النجاة والبقاء على قيد الحياة حين تم تناوله مع بعض مضادات البكتيريا، وكما تم التأكد من أمانه عبر إجراء التجارب على 320 متطوعا، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الصداع والحكة والكحة وعدوة الميكروبية لجهاز التنفسى.

جدير بالذكر أنه تم التصديق مؤخرا على عدد من الأدوية لعلاج الجمرة الخبيثة، مثل عقار أنثرازيل، والذى يحتوى على بروتين الجلوبيولن المناعى المضاد للأنثراكس، ويحصل عليه المريض عن طريق الحقن الوريدى، كما تمت الموافقة مؤخرا على عقار بيوثراكس BioThrax للغرض ذاته.

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