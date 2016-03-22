جامعة سوهاج تختتم مهرجان الألعاب البيئية السابع بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

استهل الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية بدقيقة حداد على أرواح شهداء العريش من جنودنا البواسل.

وأكد نور الدين، خلال كلمته على أن الغرض من تلك الأنشطة والملتقيات ليس الترفيه فقط بقدر ما هو ثقل شخصية الطالب وجعله قادرا على تحمل المسئولية بعد تخرجه، مقدمًا شكره لمحافظ الإقليم على دعمه للمهرجان ولمدير الأمن على التأمين المتواصل لجميع الفعاليات خارج الجامعة.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى، والذى ينتج من تلك الملتقيات، مضيفا أنه ليس هناك خاسر أو فائز، فالجميع إخوة متحابون متواصلون.

وقد قام رئيس الجامعة فى نهاية الحفل بتسليم ممثلى الجامعات الفائزة الميداليات والدروع تقديرا لمشاركتهم الإيجابية فى المهرجان.

وجدير بالذكر أن المهرجان نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، وضم مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلاطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، الترويحية.

على هامش المهرجان السابع للألعاب البيئية.. بالصور..محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يلعبان "شد الحبل والسبع بلاطات والحكشة"

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