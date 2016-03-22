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مطار شرم الشيخ يستقبل 900 سائح على متن 6 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 900 سائح على متن 6 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 900 سائح على متن 6 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 6 رحلات دولية على متنها 900 سائح من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 6 رحلات دولية طيران على متنها 900 سائح من مختلف الجنسيات و10 رحلات داخلية على متنها 750 سائحاً مصرياً، بإجمالى 1650سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1631 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 224 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 366 سائحًا.

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