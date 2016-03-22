محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة صرف صحى دشنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الأولى بمشروع إنشاء محطة صرف صحى دشنا "برك الأكسدة"، والتى تعمل بطاقة استيعابية 11 ألفا و400 متر مكعب يوميًا، ومن المقرر أن تخدم مدينة دشنا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 33 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة ثانية.

وأوضح الهجان أن المحطة تتكون من 2 حوض لأهوائى و2 حوض ترددى و4 أحواض إنضاج و3 أحواض حماية كمرحلة أولى، وسيتم رفع عدد الأحواض إلى 35 حوضا كمرحلة ثانية على مساحة 600 فدان.

تعمل المحطة عن طريق البكتريا اللاهوائية على تحليل المادة العضوية الموجودة فى مياه الصرف الصحى ثم يتم إدخال هذه المياه على أحواض الإنضاج التى تعمل على قتل الجراثيم وسوف تستعمل مياه الصرف الصحى المعالج للمحطة فى رى الغابة الشجرية بدشنا الجارى إنشاؤها والتى تبلغ مساحتها 1800 فدان.

وأعطى محافظ قنا تعليماته بسرعة البدء فى التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المحطة، نظرا لأهمية المشروع الشديدة لأهالى مركز ومدينة دشنا.

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