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اليوم.. الأمين العام لمجلس الدولة يستلم مبنى فى البحيرة تمهيدا لافتتاحه

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اليوم.. الأمين العام لمجلس الدولة يستلم مبنى فى البحيرة تمهيدا لافتتاحه اليوم.. الأمين العام لمجلس الدولة يستلم مبنى فى البحيرة تمهيدا لافتتاحه
يتوجه اليوم المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة إلى محافظة البحيرة، ليشهد تسليم مبنى فرع مجلس الدولة بالمحافظة من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بعد أن انتهت من أعمال الترميم الخاصة بهذا المبنى العريق، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لافتتاح المبنى بالمحافظة، يحضره كبار شيوخ قيادات مجلس الدولة، وعلى قمتها المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة.

جدير بالذكر أن هذا المبنى سيوفر على أهالى البحيرة مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية للجوء إلى دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، للمطالبة بحقوقهم تجاه جهات الإدارة المختلفة بالمحافظة، وكان قد تم تخصيصه لدور العدالة بمحاكم مجلس الدولة بعد أن تعرض للحريق عقب ثورة 25 يناير 2011 وقامت الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بالقيام بجهود عظيمة لترميم هذا التراث المعمارى القيم بمحافظة البحيرة.

وذكر المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس أنه مما لاشك فيه أن توفير دور العدالة بشكل لائق لعمل القاضى يعد أحد العلامات الدالة على تحضر الأمم وعلوها، خاصة فى الشأن القضائى تحقيقا لارساء قيم الحق والعدل فى المنازعات المثارة بين المواطنين من ناحية وبين جهات الادارة من ناحية اخرى وهو ما تعمل على تحقيقه ادارة المجلس، وسيكون هذا المبنى إضافة جديدة فى محراب العدالة الإدارية.
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