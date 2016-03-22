رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: لا يجب التفكير فى استخدام آلة الحرب بليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى "إن النواة الأساسية لتنظيم داعش فى ليبيا تتكون من بضع مئات من المقاتلين، أما البقية الخمسة أو الستة آلاف رجل «فهم مرتزقة جوعى يحاربون لأجل المال، ذهبوا إلى هناك لأنهم عرضوا عليهم راتبًا شهريًا بألف يورو" حسب قوله.

وأكد برلسكونى، خلال تصريحات صحفية نشرت صباح اليوم، على "تجنب قصف ليبيا"، وتجنيد كل من يتبع تنظيم داعش لأجل المال.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق "أن القصف ينبغى أن يكون الملاذ الأخير"، بل "على العكس، لا يجب التفكير إطلاقًا بالتحرك باستخدام آلة الحرب هذه"، لافتا إلى أن الحرب مدفوعة فقط من قبل المصانع الثقيلة التى تصنع الأسلحة.

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