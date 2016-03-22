المتحدث العسكرى: ضبط 114 مزرعة خشخاش فى نطاق الجيش الثالث الميدانى

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن قوات حرس الحدود واصلت ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ففى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (35) كجم من نبات البانجو المخدر وعدد (53800) قرص مخدر لعقارى التامول والترامادول، بالإضافة إلى عدد (168) قاروصة سجائر مسرطنة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (114) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى (43) فدانا، بالإضافة إلى عدد (1170) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن ( 2900 ) كجم وعدد (1) جوال لثمرة الخشخاش المخدر.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 1,48) مليون قرص مخدر مختلفة الأنواع بالإضافة إلى عدد ( 24365) قاروصة سجائر مسرطنة.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 4500) قاروصة سجائر مسرطنة .. وفى مجال الحد من الصيد الجائر وللحفاظ على المخزون السمكى تم ضبط عدد (4000) وحدة زريعة وكمية من غزل صيد الزريعة .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 3126) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (6,25) طن وعدد ( 17950 ) قاروصة سجائر مسرطنة بالإضافة إلى عدد ( 35 ) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .

وفى سياق متصل، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (5250) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

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