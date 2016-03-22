بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى مطار بروكسل

أخبار بلجيكا
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>أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية رفع درجة التأهب الأمنى فى بلجيكا إلى الدرجة القصوى فى جميع أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين فى مطار بروكسل .
قالت وكالة الأنباء البلجيكية إن قبل الانفجارين تردد هتاف باللغة العربية.
و قال مطار بروكسل على تويتر بعد وقوع انفجارين فى المطار صباح اليوم الثلاثاء إنه ألغى الرحلات الجوية ويقوم بإخلاء منطقة المطار .
وقال المطار"لا تأتوا إلى المطار .المطار يجرى إخلاؤه . تجنبوا منطقة المطار.الرحلات الجوية أُلغيت."
ويخدم مطار بروكسل أكثر من 23 مليون راكب سنويا.
أعلنت بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى المطار .
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