بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى مطار بروكسل

أخبار بلجيكا

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>أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية رفع درجة التأهب الأمنى فى بلجيكا إلى الدرجة القصوى فى جميع أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين فى مطار بروكسل .

قالت وكالة الأنباء البلجيكية إن قبل الانفجارين تردد هتاف باللغة العربية.

و قال مطار بروكسل على تويتر بعد وقوع انفجارين فى المطار صباح اليوم الثلاثاء إنه ألغى الرحلات الجوية ويقوم بإخلاء منطقة المطار .

وقال المطار"لا تأتوا إلى المطار .المطار يجرى إخلاؤه . تجنبوا منطقة المطار.الرحلات الجوية أُلغيت."

ويخدم مطار بروكسل أكثر من 23 مليون راكب سنويا.

أعلنت بلجيكا ترفع التهديد الإرهابى إلى أعلى مستوى بعد الانفجارين فى المطار .

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