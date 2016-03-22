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ضبط 9 متهمين هاربين وتحرير889 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

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ضبط 9 متهمين هاربين وتحرير889 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية ضبط 9 متهمين هاربين وتحرير889 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز، منوف، السادات، الشهداء،قويسنا، الباجور تم تحرير محاضر بالواقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 دراجة نارية "بدون لوحات"،22 حالة سحب تراخيص 2سيارة بدون لوحات 71حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 13حالة تحدث فى المحمول، و5 ركاب زيادة، و57 حالة تصالح فورية، 889 مخالفات على نموذج 125 مرور.

ضبط 7 هاربين وتحرير 897 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
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