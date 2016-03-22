حبس عاطل 4 أيام للاتجار فى الأفيون بسوهاج

أمر المستشار محمود شرف الدين، مدير نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم "ناصر.ع.م" عاطل، ومقيم بقرية روافع القصير 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من لفافات الأفيون وزنت 19 جراما كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.

حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج