أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام للاتجار فى الأفيون بسوهاج

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام للاتجار فى الأفيون بسوهاج حبس عاطل 4 أيام للاتجار فى الأفيون بسوهاج
أمر المستشار محمود شرف الدين، مدير نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم "ناصر.ع.م" عاطل، ومقيم بقرية روافع القصير 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من لفافات الأفيون وزنت 19 جراما كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.


>حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365