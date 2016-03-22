أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 43528 مخالفة مرورية خلال حملات انضباطية مكبرة بالمحافظات

Google+ Print
ضبط 43528 مخالفة مرورية خلال حملات انضباطية مكبرة بالمحافظات ضبط 43528 مخالفة مرورية خلال حملات انضباطية مكبرة بالمحافظات
وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية وانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (43528) مخالفة مرورية متنوعة، و(537) مخالفة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، و(2846) دراجة نارية مخالفة، وضبط (69) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع (118) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.


>ضبط 4 قضايا تحرش و9 جرائم تسول داخل وسائل المواصلات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365