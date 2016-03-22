ضبط 43528 مخالفة مرورية خلال حملات انضباطية مكبرة بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية وانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (43528) مخالفة مرورية متنوعة، و(537) مخالفة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، و(2846) دراجة نارية مخالفة، وضبط (69) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع (118) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

ضبط 4 قضايا تحرش و9 جرائم تسول داخل وسائل المواصلات