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القبض على 3 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة بالأقصر

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القبض على 3 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة بالأقصر القبض على 3 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة بالأقصر
نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى القبض على 3 متهمين بمدينة الأقصر وبحوزتهم 105 أقراص مخدرة، حرر محضر لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، من ضبط "ا.ف.ش" 40 سنة عربجى وبحوزته 59 قرصا مخدرا ومبلغ 15 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائة. وتم ضبط "ر.ع.ع" 35 سنة عامل، وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها نبات البانجو المخدر، و7 أقراص مخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

كما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م.ا.ا" 61 سنة عامل، وبحوزته 39 قرصا مخدرا ومبلغ 210 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر أمر بتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.


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