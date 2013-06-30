المخرج مصطفى الشال ينتهي من تصوير "سلسال الدم"

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

انتهى المخرج مصطفى الشال من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "سلسال الدم" بمنطقة المقطم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعرب أبطال العمل عن سعادتهم بانتهاء تصوير العمل، خاصةً بعد توقف تصوير المسلسل لفترة

طويلة بسبب مخاوف تصوير المشاهد الخارجية في المحافظات في ظل الظروف السياسية التي تمر بها مصر.

وتدور أحداث المسلسل في صعيد مصر، ويناقش الظلم والفساد الذي عاناه المجتمع المصري، ويحكي قصة بلد كاد أن ينهار جراء هذا الظلم والفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويعرض نماذج مختلفة للمجتمع في الصعيد، فتجسد عبلة كامل دور صعيدية تتمتع بقوة الشخصية ورياض الخولي يقوم بدور عمدة إحدى القرى.

المسلسل تأليف مجدي صابر وبطولة عبلة كامل، ورياض الخولي، وعلا غانم، وفادية عبدالغني، ومنة فضالي، ورندا البحيري، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وهادي الجيار، وأميرة هاني.