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تجديد خطوط المياه القديمة بقليوب حرصا على سلامة المواطنين

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تجديد خطوط المياه القديمة بقليوب حرصا على سلامة المواطنين تجديد خطوط المياه القديمة بقليوب حرصا على سلامة المواطنين
أعلنت المهندسة أمانى عبد الجواد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقليوب، بأنه تقرر إلغاء العمل بخطوط المياه القديمة وتعديها على الخطوط الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والعمل على جودة المياه وتوصيل الخدمة للمواطنين.

وقالت "أمانى" إن الشواع والمناطق التى سوف يتم تعديل خطوطها، هى شارع العادلى بقليوب وشارع النجارين. وشارع قيس وشارع ترعة النحاس حتى عزبة العطالية وشارع بدر الدين، مؤكدة بأنه قد تم التنبيه على أهالى الشوارع المذكورة بالتوجه لمقر مياه قليوب للتعديل على الخطوط الجديدة.


>رئيس"مياه القليوبية": تقسيط قيمة مقايسات توصيل الخطوط لمنازل المواطنين

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