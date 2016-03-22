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تطهير منطقة الضباب غربى تعز ومقتل 11 وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين

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تطهير منطقة الضباب غربى تعز ومقتل 11 وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين تطهير منطقة الضباب غربى تعز ومقتل 11 وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين

أعلن المجلس العسكرى بمحافظة تعز باليمن الثلاثاء، عن تطهير منطقة الضباب غربى المدينة من جيوب ميليشيات الحوثيين وصالح بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش، والمقاومة وانتقال الاشتباكات إلى جبل الهان بمنطقة الربيعى.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس، فى بيان له، أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوما للمليشيات فى جبهة الضباب وتمكنت من استعادة وتمشيط المواقع وفتح الطريق وتأمينه وفرت عناصرهم نحو الربيعى وحذران غربى المدينة.

وقصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع المليشيات اليوم بحى الجحملية شرقى المدينة وتبة سوفتيل التى تستخدمها فى قصف الأحياء السكنية ومواقع المقاومة وذلك فى أعقاب اشتباكات جرت بين الجانبين فى شرقى تعز.

وأفاد المجلس بأن اشتباكات قد دارت بين الجانبين مساء أمس فى الجبهة الشمالية وتمكنت القوات من تحرير حى الزنوج واستمروا فى التقدم باتجاه شمال المدينة فى إطار عملية تحرير الجبهة.

وأوضح أن قصف طائرات التحالف، والاشتباكات التى جرت أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة العشرات من عناصر المليشيات فى حين قتل 3 من قوات الجيش، والمقاومة وأصيب 18 آخرون..بالإضافة إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 16 فى القصف العشوائى على المناطق السكنية من قبل المليشيات.

وأشار إلى أن قناصة المليشيات قتلت مصورا صحفيا يرافق حمود المخلافى قائد المقاومة الشعبية فى جبهة الضباب وأصابت 3 صحفيين آخرين.
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مصر 365