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الأمين العام لـ"النواب" يعد تقريرا عن مؤتمر زامبيا لعرضه بالجلسة العامة

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الأمين العام لـ"النواب" يعد تقريرا عن مؤتمر زامبيا لعرضه بالجلسة العامة الأمين العام لـ"النواب" يعد تقريرا عن مؤتمر زامبيا لعرضه بالجلسة العامة
قال السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب، وعضو مجلس النواب وأحد أعضاء الوفد البرلمانى المشارك فى أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدول، أنه من المقرر أن يعد تقرير حول هذه المشاركة لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده.

وأوضح العرابى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد بإعداد هذا التقرير بعد عودة الوفد مساء أمس إلى ، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الانتهاء منه لعرضه على الجلسة العامة.

يذكر أن الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى، وافقت فى جلستها الأحد الماضى، على عودة مصر إلى عضويتها مرة أخرى بالاتحاد وهى العضوية المجمدة منذ ثورة 25 يناير، وتم رفع العلم المصرى فى موقعه التاريخى على مبنى الاتحاد، حيث إن مصر عضو الاتحاد منذ عام 1924.


>رسميا.. مصر تعود إلى عضويتها بالاتحاد البرلمانى الدولى.. على عبد العال خلال كلمته فى زامبيا: مجلس النواب يشمل كل أطياف الشعب.. والشباب يشكلون 26% به..ويؤكد: لابد من حل عادل للقضية الفلسطينية

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مصر 365

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