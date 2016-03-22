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ننشر القائمة الكاملة للمثقفين والكتّاب المدعوين للقاء الرئيس السيسى اليوم

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ننشر القائمة الكاملة للمثقفين والكتّاب المدعوين للقاء الرئيس السيسى اليوم ننشر القائمة الكاملة للمثقفين والكتّاب المدعوين للقاء الرئيس السيسى اليوم
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الحادية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، نخبة من المثقفين والكتّاب، وذلك لمناقشة مختلف القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء:( يوسف القعيد، وأحمد عبد المعطى حجازى، ومحمد سلماوى، ويوسف زيدان، وفريدة النقاش، وإقبال بركة، وعبد الله السناوى، ووحيد حامد، وضياء رشوان، وفاروق جويدة، وصلاح عيسى، وجلال أمين).


>- السيسى يلتقى الكتاب والمثقفين فى حوار مفتوح اليوم

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