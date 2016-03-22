وزير الدفاع الجيبوتى يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع دول الساحل والصحراء

وصل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، "حسن ضرار حوفنى" وزير دفاع جيبوتى، قادما من إثيوبيا على رأس وفد، للمشاركة فى الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، والذى يبدأ بمدينة شرم الشيخ اليوم وحتى 25 مارس الحالى، وتوجه وزير الدفاع الجيبوتى على الفور إلى شرم الشيخ .

ومن المقرر أن يبحث وزراء دفاع وكبار المسئولين فى 27 دولة يشاركون فى الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، إعادة بلورة وصياغة هياكل التجمع وآلياته لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للدول الأعضاء والتعاون المشترك فيما بينها، لمواجهة التحديات والمخاطر التى تطرحها المتغيرات بالمنطقة وفى مقدمتها التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن والاستقرار والتنمية بتلك الدول.

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