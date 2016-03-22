النيابة تصرح بدفن جثة سجين توفى أثناء علاجه من الدرن بمستشفى فى أسوان

قررت نيابة كوم أمبو اليوم التصريح بدفن جثة سجين توفى الساعات الماضية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى كوم أمبو المركزى، حيث كان يعانى من أعراض مرض الدرن وصعوبة فى التنفس، وكان السجين ويدعى "م . ك" - 47 سنة مقيم دائرة مركز أسوان - محتجزا بمركز شرطة كوم أمبو على ذمة قضية.

ولحالته الصحية الحرجة تم نقله للعلاج بمستشفى الصدر بكوم أمبو، ثم مستشفى كوم أمبو المركزى لمدة عشرة أيام تقريبا، حيث تدهورت حالته الصحية وتوفى على إثر ذلك، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو، وتحرر محضر شرطى بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.

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