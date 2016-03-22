أمريكا تلقي القبض على رجل أعمال تركي بتهمة التآمر لصالح إيران

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل أعمال تركي، بتهمة المشاركة مع آخرين في تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى إيران، للتحايل على العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال مدعون أمريكيون إن رضا ضراب (33 عاما) يواجه لائحة اتهام قدمتها محكمة اتحادية في مانهاتن، وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء.

وتشير لائحة الاتهام الأمريكية إلى أن “ضراب ” الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية، تآمر مع موظفين اثنين للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، من خلال إخفاء معاملات لصالح الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية.

وأضاف الادعاء أن الثلاثة ساعدوا في الفترة من 2010 إلى 2015 شخصيات وكيانات إيرانية بما في ذلك بنك “ملت”، أحد أكبر البنوك الإيرانية، علي التحاليل على العقوبات الأميركية من خلال إجراء معاملات مالية، عبر شركات تركية وغيرها.

ويأتي هذا الاعتقال عقب شهرين من خروج إيران من عزلة اقتصادية استمرت سنوات، بعدما رفعت القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات عن البلاد، مقابل فرض قيود على طموحات طهران النووية.

وكان ضراب لفت الانتباه في السابق عندما احتجز لشهرين في تركيا بداية 2013 دون توجيه اتهامات، في إطار تحقيقات في فساد.