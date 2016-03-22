بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بشرم الشيخ

بدأت فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، منذ قليل، بمدينة “شرم الشيخ”، والذي يبدأ اليوم وحتى 25 مارس الجاري بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية، و5 دول أوروبية فرنسا، وإيطاليا واليونان، وقبرص، وأسبانيا، وعدد من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود، والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ، كما تحركت عناصر الدعم المشاركة فى أعمال التأمين من الجيش الثالث الميداني والقوات الخاصة والوصول إلى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة في إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة.

وبدأ المؤتمر باجتماع الخبراء التحضيري الخامس، لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء لتجمع الساحل والصحراء، ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للتجمع كلمة في بداية المؤتمر، ثم كلمة لممثل وزارة الدفاع المصرية، التى تستضيف المؤتمر، وسوف يتم استئناف الجلسات المغلقة لدراسة واعتماد مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل، وسيتم تقييم نتائج الاجتماعات السابقة لوزراء الدفاع من خلال عرض الأمانة العامة. وسوف يتناول الاجتماع محور مكافحة الإرهاب، فى فضاء دول الساحل والصحراء، وعرض وضع السلم والأمن فى دول الساحل والصحراء، من خلال الأمانة العامة، وسوف يتم فتح نقاش عام حول الموضوع، ويتم تناول الترتيبات العملياتية والاستخبارتية لتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب فى الدول الأعضاء وفتح نقاش عام، وعرض مشاريع الوثائق الخاصة “الإطار القانونى والمؤسسى”، ويتناول مشروع الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتنمية لدول الساحل والصحراء، ومشروع النسخة المنقحة من آليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها .

ويناقش أيضًا الاجتماع البروتوكول الخاص بانشاء المجلس الدائم للسلم والأمن وأيضا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس السلم والأمن .