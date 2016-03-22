الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل جنوباً والعظمى فى القاهرة 24 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل جنوباً نهاراً، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة ومدن القناة .إعلان - Ads إعلان - Ads
>البحر المتوسط معتدل، ويشهد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية. والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويشهد ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/3/2016 بجميع محافظات مصر
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
فيما تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط كالتالى:
>البحر المتوسط معتدل، ويشهد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية. والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويشهد ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
بينما تكون درجات الحرارة بمحافظات جمهورية مصر العربية كالتالى:
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القاهرةالعظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة،
والإسكندريةالعظمى 23 والصغرى 15،
مطروحالعظمى 25 والصغرى 11،
بورسعيدالعظمى 22 والصغرى 14،
دمياطالعظمى 22 والصغرى 13،
بلطيمالعظمى 22 والصغرى 14،
الإسماعيليةالعظمى 25 والصغرى 13،
السويسالعظمى 25 والصغرى 13،
العريشالعظمى 23 والصغرى 11،
نخلالعظمى 24 والصغرى 10،
طاباالعظمى 25 والصغرى 11. وفى
مدينة الطورالعظمى 27 درجة والصغرى 16،
مرسى علمالعظمى 29 والصغرى 16،
الغردقةالعظمى 29 والصغرى 16،
شرم الشيخالعظمى 28 والصغرى 18،
رفحالعظمى 22 والصغرى 11،
سانت كاترينالعظمى 22 والصغرى 5،
سيوةالعظمى 27 والصغرى 8،
المنياالعظمى 26 والصغرى 10،
الفيومالعظمى 25 والصغرى 12،
رأس سدرالعظمى 24 والصغرى 13،
أبو سمبلالعظمى 30 والصغرى 15،
وسط الدلتاالعظمى 25 والصغرى 15،
أسيوطالعظمى 27 والصغرى 11،
سوهاجالعظمى 28 والصغرى 12،
الأقصرالعظمى 29 والصغرى 14،
أسوانالعظمى 30 والصغرى 15،
شلاتينالعظمى 30 والصغرى 19،
حلايب28 والصغرى 21،
الوادى الجديدالعظمى 29 والصغرى 20،
قناالعظمى 29 والصغرى 14،
نويبعالعظمى 25 والصغرى 16،
السلومالعظمى 27 والصغرى 8.
وعن درجات الحرارة بعواصم الدول العربية:
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مكةالعظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة،
المدينةالعظمى 28 والصغرى 15،
الرياضالعظمى 28 والصغرى 20،
المنامةالعظمى 27 والصغرى 23،
أبو ظبىالعظمى 30 والصغرى 23،
الدوحةالعظمى 31 والصغرى 24،
الكويتالعظمى 28 والصغرى 17،
دمشقالعظمى 21 والصغرى 6،
بيروتالعظمى 20 والصغرى 14،
عمانالعظمى 16 والصغرى 6. وفى
القدسالعظمى 14 درجة والصغرى 6 درجة،
غزةالعظمى 19 والصغرى 15،
بغدادالعظمى 23 والصغرى 11،
مسقطالعظمى 30 والصغرى 25،
صنعاءالعظمى 28 والصغرى 13،
الخرطومالعظمى 35 والصغرى 23،
طرابلسالعظمى 36 والصغرى 23،
تونسالعظمى 22 والصغرى 12،
الجزائرالعظمى 15 والصغرى 10،
الرباطالعظمى 16 والصغرى 10،
نواكشوطالعظمى 31 والصغرى 20.
أما درجات الحرارة بعواصم الدول العالمية والأوروبية فهى:
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أنقرةالعظمى 14 درجة والصغرى صفر درجة،
إسطنبولالعظمى 18 والصغرى 11،
إسلام أبادالعظمى 28 والصغرى 12،
نيودلهىالعظمى 32 والصغرى 17،
جاكرتاالعظمى 33 والصغرى 26،
بكينالعظمى 14 والصغرى 10. وفى
كوالالمبورالعظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة،
طوكيوالعظمى 14 والصغرى 4،
أثيناالعظمى 22 والصغرى 12،
روماالعظمى 21 والصغرى 10،
باريسالعظمى 12 والصغرى 2،
مدريدالعظمى 16 والصغرى 5،
برلينالعظمى 8 والصغرى 4،
لندنالعظمى 12 والصغرى 4،
مونتريالالعظمى 4 والصغرى 7 تحت الصفر،
موسكوالعظمى صفر درجة والصغرى 7 تحت الصفر،
نيويوركالعظمى 12 والصغرى 2،
واشنطنالعظمى 16 والصغرى 3.
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/3/2016 بجميع محافظات مصر