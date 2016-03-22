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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل جنوباً والعظمى فى القاهرة 24 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل جنوباً والعظمى فى القاهرة 24 درجة الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل جنوباً والعظمى فى القاهرة 24 درجة
توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل جنوباً نهاراً، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة ومدن القناة .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فيما تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط كالتالى:


>البحر المتوسط معتدل، ويشهد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية. والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويشهد ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما تكون درجات الحرارة بمحافظات جمهورية العربية كالتالى:


>

القاهرة

العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة،

والإسكندرية

العظمى 23 والصغرى 15،

مطروح

العظمى 25 والصغرى 11،

بورسعيد

العظمى 22 والصغرى 14،

دمياط

العظمى 22 والصغرى 13،

بلطيم

العظمى 22 والصغرى 14،

الإسماعيلية

العظمى 25 والصغرى 13،

السويس

العظمى 25 والصغرى 13،

العريش

العظمى 23 والصغرى 11،

نخل

العظمى 24 والصغرى 10،

طابا

العظمى 25 والصغرى 11. وفى

مدينة الطور

العظمى 27 درجة والصغرى 16،

مرسى علم

العظمى 29 والصغرى 16،

الغردقة

العظمى 29 والصغرى 16،

شرم الشيخ

العظمى 28 والصغرى 18،

رفح

العظمى 22 والصغرى 11،

سانت كاترين

العظمى 22 والصغرى 5،

سيوة

العظمى 27 والصغرى 8،

المنيا

العظمى 26 والصغرى 10،

الفيوم

العظمى 25 والصغرى 12،

رأس سدر

العظمى 24 والصغرى 13،

أبو سمبل

العظمى 30 والصغرى 15،

وسط الدلتا

العظمى 25 والصغرى 15،

أسيوط

العظمى 27 والصغرى 11،

سوهاج

العظمى 28 والصغرى 12،

الأقصر

العظمى 29 والصغرى 14،

أسوان

العظمى 30 والصغرى 15،

شلاتين

العظمى 30 والصغرى 19،

حلايب

28 والصغرى 21،

الوادى الجديد

العظمى 29 والصغرى 20،

قنا

العظمى 29 والصغرى 14،

نويبع

العظمى 25 والصغرى 16،

السلوم

العظمى 27 والصغرى 8.

وعن درجات الحرارة بعواصم الدول العربية:


>

مكة

العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة،

المدينة

العظمى 28 والصغرى 15،

الرياض

العظمى 28 والصغرى 20،

المنامة

العظمى 27 والصغرى 23،

أبو ظبى

العظمى 30 والصغرى 23،

الدوحة

العظمى 31 والصغرى 24،

الكويت

العظمى 28 والصغرى 17،

دمشق

العظمى 21 والصغرى 6،

بيروت

العظمى 20 والصغرى 14،

عمان

العظمى 16 والصغرى 6. وفى

القدس

العظمى 14 درجة والصغرى 6 درجة،

غزة

العظمى 19 والصغرى 15،

بغداد

العظمى 23 والصغرى 11،

مسقط

العظمى 30 والصغرى 25،

صنعاء

العظمى 28 والصغرى 13،

الخرطوم

العظمى 35 والصغرى 23،

طرابلس

العظمى 36 والصغرى 23،

تونس

العظمى 22 والصغرى 12،

الجزائر

العظمى 15 والصغرى 10،

الرباط

العظمى 16 والصغرى 10،

نواكشوط

العظمى 31 والصغرى 20.

أما درجات الحرارة بعواصم الدول العالمية والأوروبية فهى:


>

أنقرة

العظمى 14 درجة والصغرى صفر درجة،

إسطنبول

العظمى 18 والصغرى 11،

إسلام أباد

العظمى 28 والصغرى 12،

نيودلهى

العظمى 32 والصغرى 17،

جاكرتا

العظمى 33 والصغرى 26،

بكين

العظمى 14 والصغرى 10. وفى

كوالالمبور

العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة،

طوكيو

العظمى 14 والصغرى 4،

أثينا

العظمى 22 والصغرى 12،

روما

العظمى 21 والصغرى 10،

باريس

العظمى 12 والصغرى 2،

مدريد

العظمى 16 والصغرى 5،

برلين

العظمى 8 والصغرى 4،

لندن

العظمى 12 والصغرى 4،

مونتريال

العظمى 4 والصغرى 7 تحت الصفر،

موسكو

العظمى صفر درجة والصغرى 7 تحت الصفر،

نيويورك

العظمى 12 والصغرى 2،

واشنطن

العظمى 16 والصغرى 3.

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