الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل جنوباً والعظمى فى القاهرة 24 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل جنوباً نهاراً، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة ومدن القناة .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فيما تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط كالتالى:

بينما تكون درجات الحرارة بمحافظات جمهورية مصر العربية كالتالى:

القاهرة

والإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

مدينة الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

سانت كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

وعن درجات الحرارة بعواصم الدول العربية:

مكة

المدينة

الرياض

المنامة

أبو ظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

أما درجات الحرارة بعواصم الدول العالمية والأوروبية فهى:

أنقرة

إسطنبول

إسلام أباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالالمبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/3/2016 بجميع محافظات مصر

>البحر المتوسط معتدل، ويشهد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية. والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، ويشهد ارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة،العظمى 23 والصغرى 15،العظمى 25 والصغرى 11،العظمى 22 والصغرى 14،العظمى 22 والصغرى 13،العظمى 22 والصغرى 14،العظمى 25 والصغرى 13،العظمى 25 والصغرى 13،العظمى 23 والصغرى 11،العظمى 24 والصغرى 10،العظمى 25 والصغرى 11. وفىالعظمى 27 درجة والصغرى 16،العظمى 29 والصغرى 16،العظمى 29 والصغرى 16،العظمى 28 والصغرى 18،العظمى 22 والصغرى 11،العظمى 22 والصغرى 5،العظمى 27 والصغرى 8،العظمى 26 والصغرى 10،العظمى 25 والصغرى 12،العظمى 24 والصغرى 13،العظمى 30 والصغرى 15،العظمى 25 والصغرى 15،العظمى 27 والصغرى 11،العظمى 28 والصغرى 12،العظمى 29 والصغرى 14،العظمى 30 والصغرى 15،العظمى 30 والصغرى 19،28 والصغرى 21،العظمى 29 والصغرى 20،العظمى 29 والصغرى 14،العظمى 25 والصغرى 16،العظمى 27 والصغرى 8.العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة،العظمى 28 والصغرى 15،العظمى 28 والصغرى 20،العظمى 27 والصغرى 23،العظمى 30 والصغرى 23،العظمى 31 والصغرى 24،العظمى 28 والصغرى 17،العظمى 21 والصغرى 6،العظمى 20 والصغرى 14،العظمى 16 والصغرى 6. وفىالعظمى 14 درجة والصغرى 6 درجة،العظمى 19 والصغرى 15،العظمى 23 والصغرى 11،العظمى 30 والصغرى 25،العظمى 28 والصغرى 13،العظمى 35 والصغرى 23،العظمى 36 والصغرى 23،العظمى 22 والصغرى 12،العظمى 15 والصغرى 10،العظمى 16 والصغرى 10،العظمى 31 والصغرى 20.العظمى 14 درجة والصغرى صفر درجة،العظمى 18 والصغرى 11،العظمى 28 والصغرى 12،العظمى 32 والصغرى 17،العظمى 33 والصغرى 26،العظمى 14 والصغرى 10. وفىالعظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة،العظمى 14 والصغرى 4،العظمى 22 والصغرى 12،العظمى 21 والصغرى 10،العظمى 12 والصغرى 2،العظمى 16 والصغرى 5،العظمى 8 والصغرى 4،العظمى 12 والصغرى 4،العظمى 4 والصغرى 7 تحت الصفر،العظمى صفر درجة والصغرى 7 تحت الصفر،العظمى 12 والصغرى 2،العظمى 16 والصغرى 3.