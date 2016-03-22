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53%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر للمياه

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53%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر للمياه 53%من القراء يتوقعون نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر للمياه
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود فى حل أزمة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، توقع غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.

وتوقع 53%من القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، فى الوقت الذى استبعد فيه 23% من القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، بينما أعرب 24% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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