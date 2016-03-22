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حملة نظافة تحت الماء لمواقع الغوص فى طابا ونويبع

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حملة نظافة تحت الماء لمواقع الغوص فى طابا ونويبع حملة نظافة تحت الماء لمواقع الغوص فى طابا ونويبع
نظمت محمية أبو جالوم حملة نظافة تحت الماء لمواقع الغوص بطابا احتفالا بالعيد الـ27 لعودة طابا لحضن الوطن، بالإضافة لتنظيف بيئة الشعاب المرجانية وتخليصها من المخلفات الصلبة وخيوط الصيد نظراً لزيادة تلك المخلفات بالمكان بشكل كبير، مما يؤثر على نمو المرجان والحياة البحرية.

ونفذت الحملة بمشاركة العاملين بمحمية أبو جالوم وطابا وفريق من الغواصين، وبمشاركة فريق من معهد علوم البحار، وبحضور اللواء صبرى الوزيرى رئيس مدينة نويبع وتنظيم أحمد الصادق مدير محمية "أبو جالوم" وأعداد كبيرة من المشاركين البدو مراكز الغوص بنويبع وطابا.

حملة نظافة لمناطق الغوص بمحمية أبو جالوم بطابا (1)

حملة نظافة لمناطق الغوص بمحمية أبو جالوم بطابا (2)

حملة نظافة لمناطق الغوص بمحمية أبو جالوم بطابا (3)


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