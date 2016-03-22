مجهولون يسرقون بنك التنمية الزراعى بالشرقية ويذبحون الخفير المكلف بحراسته

قام مجهولون فجر اليوم، بالسطو على بنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد أن ذبحوا الخفير المدنى المكلف بحراسته.

وقال أحد الأهالى: إن مجهولون قاموا بسرقة خزينة البنك وذبحوا الخفير الذى كان يؤمن البنك،كما تجمع الأهالى أمام البنك، وانتقلت على الفور قوات الأمن لمتابعة الحادث والتأكد من صحته.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتجمع العشرات من أهالى قرية عليم التابعة لمركز أبوحماد،أمام بنك التنمية بالقرية .

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