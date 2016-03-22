استدعاء مدير بنك الائتمان الزراعى بالشرقية لجرد الخزينة بعد سطو مسلحين عليه

انتقل اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية إلى مقر بنك التنمية الزراعية بقرية عليم الذى تم سرقته فجر اليوم بعد السطو عليه من قبل مجهولين، وذبح الخفير المدنى المكلف بحراسته ويدعى جمعة نصر 40 سنة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على مكان الحادث فى انتظار حضور النيابة ممثلة فى المستشار محمد سمير أبو دنيا مدير نيابة أبو حماد وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لرفع البصمات وفحص الأدلة الجنائية، واستدعى مدير أمن الغربية مدير البنك لعمل جرد لخزينة للتمكن من معرفة المبلغ المسروق.