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ضبط 28 محكوما عليهم و153 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 28 محكوما عليهم و153 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 28 محكوما عليهم و153 مخالفة مرورية فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها اليوم ضبط 28 محكوما عليهم، و8 قضايا تموينية ، 71 مخالفة مرافق متنوعة، 153 مخالفة مرورية.

وتمكن ضباط وحدة بحث قسم شرطة ثان العريش من ضبط " ى س ع "، وبحوزته 13.5 قرص من عقار الترامادول المخدر، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 722 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، جارى العرض على النيابة العامة .


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