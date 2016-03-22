بياتريس بوروميو تحضر Bal de la Rose كفرد من العائلة المالكة

تحضر بياتريس بوروميو- كاسيراغي Beatrice Borromeo-Casiraghi الإحتفالات السنوية لحفل Bal de la Rose منذ عام 2009، ولكن هذا العام كان حضورها للذكرى بعد أن اصبحت فرداً من افراد العائلة المالكة في موناكو، هي التي تنتمي الى طبقة النبلاء في إيطاليا ويحمل والدها لقب كونت.



إرتدت زوجة بيار كازيراغي Pierre Casiraghi البالغة من العمر 30 عاما للمناسبة الخاصة فستاناً ضخماً باللون الأحمر من تصميم Giambattista Valli من قماش التول ميّزها عن غيرها من أزياء سيدات الأسرة، اللواتي عملن على اختيار الألوان المحايدة وألوان الباستيل من أزياء شانيل.



زينت بياتريس إطلالتها باكسسوار واحد عبارة عن قلادة مذهلة من الماس وأقراطاً وسواراً مطابقة لها ورفعت شعرها على طريقة الشينيون.

تزوج بياتريس Beatrice و بيار Pierre في حفل مدني في قصر موناكو الوردي بتاريخ 25 يوليو/ تموز من عام 2015، وقد تلا هذ االاحتفال في 1 أغسطس/ آب زفاف كبير في قصر عائلة بوروميو الإيطالي الذي تمتلكه أسرة بياتريس على ضفاف بحيرة ماجيوري حيث تبادل الزوجان العهود التقليدية.

كان حفل Bal de la Rose خاصا ايضاً هذ العام بالنسبة للإبنة الصغرى للأميرة كارولين Caroline ، الأميرة الكسندرا Alexandra من هانوفر، البالغة من العمر 16 عاماً والتي شاركت لاول مرة في حفل خيري يعود ريعه الى مؤسسة الأميرة غريس Grace الخيرية، التي تأسست في عام 1954.

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