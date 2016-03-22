كيندال جينر تستعير الثياب من شقيقاتها ما عدا واحدة فمن هي؟

لدى الشقيقة الأصغر للأخوات كارداشيان Kardashians، كيندال جينرKendall Jenner، الإذن بالوصول الى خزائن كل من شقيقاتها كورتني Kourtney، و كيم و Kim وكلوي Khloe كارداشيان Kardashian و كايلي جينرKylie Jenner ، حيث تحب العارضة المشهورة أن تستعير أو تأخذ بعض من ملابسهن.



صرّحت كندال Kendall ، البالغة من العمر 20 عاما، لموقع PeopleStyle عن تقاسم الأشياء والتبادل بين الشقيقات، وأوضحت عارضة الازياء الشهيرة ان كلوي Khloe لديها الذوق الرفيع في اختيار الأحذية كما لديها مقاسها نفسه، أما كورتني Kourtney فتشتري القطع الجيدة ولكنهما تختلفان في المقاس في بعضها، وبالوصول الى كيم Kim فهي تمتلك أشياء مذهلة لا يمكن أبدا أن يجدها أحد في أي مكان آخر.



لكن اعترفت كندال Kendall ان شقيقتها الصغرى كايلي جينرJenner Kylie ليست سخية مثل الأخريات حيث قالت:

"أنا وكايلي Kylie نتقاتل دائماً على الملابس، ربما لأننا نشأنا معا ونتقارب بالعمر خلافاً لشقيقاتنا الأخريات".

كيندال جينر تتفوّق على شقيقتها كيم كاردشيان