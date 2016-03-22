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وزير النقل يدشن اليوم بدء أعمال حفر المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

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وزير النقل يدشن اليوم بدء أعمال حفر المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وزير النقل يدشن اليوم بدء أعمال حفر المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو
يدشن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال حفر الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، الممتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة "النزهة 1" بطول 5.15 كم و5 محطات نفقية.

ويشهد وزير النقل وقيادات الوزارة انطلاق الحفار العملاق "إيمحوتب" من محطة هارون فى اتجاه النزهة، بعد انتهاء أعمال صيانته وتركيب قطع الغيار التى كانت مطلوبة له بعد إنهائه حفر المرحلة الثانية من الخط الثالث.

وتُنفّذ شركة "فينسى" الفرنسية هذا الجزء المسمى "4A" ويضم محطات: هارون، وميدان هليوبوليس، وألف مسكن، ونادى الشمس، والنزهة 1، حيث دَشَّنَ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق منذ شهور، بدء تنفيذ هذا الجزء، بعد التعاقد مع شركة فينسى لتنفيذه بتكلفة 4.345 مليار جنيه.


>وزير النقل:لجان من الرقابة الإدارية وأخرى فنية تراجع 5 طرق بالمشروع القومى قبل افتتاحها.. الجيوشى: الرئاسة ستحدد موعد افتتاحها بعد انتهاء عمل لجان المراجعة.. والافتتاح يشمل كافة الكبارى والطرق الأخرى
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