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رئيس مجلس النواب يعود من زامبيا بعد مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

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رئيس مجلس النواب يعود من زامبيا بعد مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى رئيس مجلس النواب يعود من زامبيا بعد مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى
وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قادماً من العاصمة الزامبية لوساكا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خلالها فى الجلسات الرئيسية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، قد صرح بأن أعضاء الوفد البرلمانى المصرى المتواجد فى زامبيا، سيغادر "لوساكا" بعد انتهاء جميع الفعاليات والجلسات الفرعية التى تعقد على هامش الجمعية العامة للاتحاد، بحيث يعود الوفد إلى مصر غدا الأربعاء.


>وفد مجلس النواب يختتم لقاءاته على هامش مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى
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ننشر كواليس لقاءات وفد البرلمان المصرى بالوفود الأوروبية على هامش مؤتمر زامبيا.. رئيس البرلمان الإيطالى يعترف: "إعلامنا يستغل قضية ريحينى لتعكير علاقاتنا مع مصر.. ويؤكد: أثق فى السلطات المصرية
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