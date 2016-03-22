رئيس مجلس النواب يعود من زامبيا بعد مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قادماً من العاصمة الزامبية لوساكا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام شارك خلالها فى الجلسات الرئيسية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، قد صرح بأن أعضاء الوفد البرلمانى المصرى المتواجد فى زامبيا، سيغادر "لوساكا" بعد انتهاء جميع الفعاليات والجلسات الفرعية التى تعقد على هامش الجمعية العامة للاتحاد، بحيث يعود الوفد إلى مصر غدا الأربعاء.

وفد مجلس النواب يختتم لقاءاته على هامش مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

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