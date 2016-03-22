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اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قرار تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى

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اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قرار تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قرار تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الاستشكال المقام من أشرف محمد أحمد الصفتى، وأحمد حامد هلال، عضوان عاملان بالنادى الأهلى، والحاصلين على حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة النادى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين بالدعويين 43224 و57097 لسنة 68 ق.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 26549 لسنة 70 ق كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم.

وقال الاستشكال: "ثبت للمحكمة من واقع الإطلاع على أوراق العملية الانتخابية، لاسيما محضر الفرز وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة، لما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على نتيجة العملية الانتخابية برمتها، ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية".

وأضاف الاستشكال، أنه من الثابت فى أوراق الدعوى وملابسات إجراء الانتخابات، أنه قد شابها البطلان على وجه تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات النادى الأهلى للرياضة البدنية والتى أجريت يوم 28مارس 2014 وأعلنت يوم 29 مارس 2014.

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