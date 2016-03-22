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المرور يضبط 3709 مخالفات "رادار" للسيارات بالطرق السريعة

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المرور يضبط 3709 مخالفات "رادار" للسيارات بالطرق السريعة المرور يضبط 3709 مخالفات "رادار" للسيارات بالطرق السريعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3709 مخالفات مرورية، أمس الاثنين، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والساحلى الدولى والسويس الصحراوى ومرغم والقطامية ودمنهور الزراعى وأعلى طرق جنوب سيناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.


>رصد 8 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين العاصمة
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