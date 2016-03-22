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اليوم.. استكمال محاكمة بديع و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية

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اليوم.. استكمال محاكمة بديع و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية اليوم.. استكمال محاكمة بديع و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع بالجلسة.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

- بالفيديو.. تاجيل محاكمة محمد بديع و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية إلى الغد
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